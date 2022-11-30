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    Mersin'deki ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

    Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'nda okuyan 12 yaşındaki E.D., sınıf arkadaşı Fatmanisa'yı not ile tuvalete çağırdı. E.D., burada dövdüğü arkadaşını evden getirdiği bıçakla katletti.
    • 30.11.2022 - 15:09
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 16:07
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    Mersin'deki ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

    Mersin'deki Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'nda, vahşet örneği yaşandı.

    Toroslar ilçesinde saat 12.00 sularında yaşanan olayda, 12 yaşındaki E.D. isimli çocuk, aynı sınıfta okuduğu Fatmanisa Yürekli'yi (12) not bırakarak tuvalete çağırdı.

    Önce dövdü sonra bıçakladı

    E.D., tuvalette önce arkadaşını su hortumuyla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı.

    Minik kız müdahaleye rağmen kurtarılamadı

    E.D. kaçarken, diğer öğrenciler ise durumu okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Mersin deki ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdü #1

    'Kötü not aldığım için dalga geçti' iddiası

    Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için Yürekli’nin kendisiyle alay ettiğini, olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına aldı.

    Öğrenci gözaltında

    Bir diğer yandan, öğrencinin 5 yerinden bıçaklandığı ve darbedildiği belirlendi.

    Olaydan sonra okula gelen polis ekipleri inceleme yaptı. E.D. adlı kız öğrencinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    Mersin deki ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdü #2

    Mersin deki ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdü #3

    Mersin deki ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdü #4

    Mersin deki ortaokul öğrencisi, sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdü #5


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