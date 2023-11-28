Meteoroloji fırtına uyarısı verdi: Büyükçekmece'de lodos etkili oldu...

DHA

İstanbul'da birkaç gündür kış esintileri hissediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptı.

Kent genelinde lodos etkili olmaya devam ediyor.

Lodos çıktı

Büyükçekmece Mimar Sinan sahilinde lodos nedeniyle oluşan dalgalar, yürüyüşe çıkanlara zor anlar yaşattı.

"Hem ürkütücü hem çok güzel bir manzara"

Şaban Gümüştaş, şu cümleleri kullandı;

25-30 yıldır buralardayım böyle dalga görmedim, gemilerin bu kadar kenara yanaştığını da görmedim. Hem ürkütücü hem çok güzel bir manzara. Seyretmesi de keyifli oluyor. Ben de o yüzden sahile doğru ineyim dedim. Manzaranın tadını çıkarayım dedim ama ürkütücü. Bakıyorum aileler geziyor, ama sonumuz ne olur bilmiyorum, bu dalgalarla. Çok fena vuruyor.