AA & Ensonhaber

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Şeyhköy köyünde sahipleri tarafından eziyet gören keçi ve koyunları incelemek için bölgeye gitti. Hayvanları bir süre sevip, yeni sahiplerinden durumları hakkında bilgi aldı. Köylere geçmiş olsun dileklerini ileten Bulut, "Böyle bir zulüm nasıl yapılır? Allah'tan tutuklandılar. İl Jandarma Komutanımız ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız'a teşekkür ediyorum. Hepsiyle görüştüm ve çok ilgilendiler" dedi.

"BU MEMLEKETİN KURDUNA KUŞUNA, HEPSİNE AŞIĞIZ"

Eziyet gören keçilerden birini satın alarak sahiplenen Bulut, şunları söyledi:

Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Ebubekir Gizligider'e de çok teşekkür ediyorum. O, bu işin insani ve ahlaki boyutunu vurguladı. Her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi. İyi niyetli insanlar olduğu sürece, Allah'ın izniyle dünyada iyilik yayılmaya devam eder. Biz bu memleketin hayvanına, kurduna, kuşuna hepsine aşığız.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şeyhköy köyünde yaşayan A.A'nın, keçi ve koyunlara eziyet ettiği görüntülerinin ardından, 13 Mart’ta jandarma tarafından yapılan incelemelerde, şüphelinin evinde, bahçesinde, tavan kısmında ve ağılda birçok öldürülmüş ve yakılmış küçükbaş hayvan bulundu. Kaymakamlık, hayvanlara el koyarken, A.A. hakkında jandarma tarafından başlatılan soruşturma sonucu, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.