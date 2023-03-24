Mide botoksu sonrası ölüm: İstanbul'da iki doktor gözaltında İstanbul ve İzmir'deki iki özel hastanede mide botoksu ameliyatı yaptırdıktan sonra fenalaşan 31 hastadan, Türkmenistan uyruklu bir kadın hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında İstanbul Tuzla'daki hastanede görevli iki doktor gözaltına alındı.

DHA

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki özel bir hastanede mide botoksu yaptıran bazı hastaların çift görme, tansiyon yükselmesi ve mide bulantısı gibi semptomlar yaşaması üzerine inceleme başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda mide botoksu yaptıran hastaların yoğunlukla İstanbul ve İzmir'de ameliyat oldukları, farklı il ve ilçelerdeki hastalarla birlikte toplam 31 kişinin aynı sorunları yaşadığı belirlendi.

Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Sağlık Bakanlığı’ndan İstanbul ve İzmir'de obezite tedavisi amacıyla mide botoksu uygulanan iki merkeze yapılan denetimler sonucu, ilgili ürünün bu işlemde kullanılmasının endikasyon dışı değerlendirildiği belirtilerek, her iki sağlık kuruluşunun faaliyetinin askıya alındığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bakanlığın duyurusunu paylaştı.

Duyuruda, obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğu bildirildi.

Ürünlere el konuldu

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Obezite tedavisi amacıyla mide botoksu yaptırdıktan sonra yan etki nedeniyle farklı hastanelere başvuran hastaların olduğu bildirilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İzmir Sağlık Müdürlüğünün ilgili birimlerince bu tedavinin uygulandığı merkezlere olağan dışı acil denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu denetimlerde, İstanbul'da faaliyette bulunan Özel GSM Gisbir Sağlık Merkezi Hastanesi ile İzmir'de faaliyette bulunan Özel Batı Anadolu Tıp Merkezi’nde bu hastalara müdahale edildiği tespit edilmiş ve tedavide kullanılan ürünlere el konarak incelemeye alınmıştır.

Faaliyetleri askıya alındı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan değerlendirmede ilgili ürüne ait serinin ithalat onaylı olduğu ancak mide botoksu işleminde kullanılmasının endikasyon dışı olarak değerlendirildiği bildirilmiştir. Her iki sağlık kuruluşunun ilgili birimlerinin faaliyeti askıya alınmış ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır. Konu Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Etkilenen hastalarımıza gerekli tedaviler uygulanmış olup takipleri yapılmaktadır.

Türkmenistanlı kadın hayatını kaybetti

Bu gelişmelerin ardından Tuzla'daki hastanede tedavi gören 46 yaşındaki Türkmenistanlı Aylar Korhanova ile ilgili üzücü haber geldi.

25 Şubat tarihinde ameliyat olan Korhanova, bir süre sonra taburcu oldu.

4 Mart'ta midesinde rahatsızlık hisseden kadın ameliyat olduğu hastaneye tekrar giderek tedavi altına alındı.

Durumu kötüleşen Korhanova yoğun bakıma kaldırıldı.

Aylar Korhanova dün ise hayatını kaybetti.

Cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Serbest kaldılar

Ölen kadının yakınları ameliyatı yapan doktorlardan ve hastane yönetiminden şikayetçi oldu.

Emniyetten alınan bilgilere göre ise 3 Mart'ta Tuzla'daki hastanenin yetkilisi doktor C.C.E., operasyonu yapan doktor Ş.Ş. ve obezite firma sahibi C.T., gözaltına alındı.

Polis, ameliyat öncesi ve ameliyat sırasında kullanılan 6 ilaca da el koydu.

Yakalanan şüphelilerden C.C.E. ve Ş.Ş. işlemleri sonrası adli makamlarca serbest bırakıldı.

C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

El konulan ilaçlar gerekli inceleme için 10 Mart'ta Adli Tıp Kurumuna teslim edildi.

Bir hasta olunca doktorlar yeniden gözaltına alındı

Türkmenistanlı kadının ölümü sonrası ise hastane yetkilisi doktor C.C.E. ve hastane yetkilisi doktor M.Ü. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan işlem başlatıldı.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.