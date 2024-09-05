Milli boksör Busenaz Sürmeneli’ye trafikte tokatlı saldırı Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu milli boksörümüze trafikte yol verme tartışmasında tokat atan Sedat Karatay, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DHA

Trabzon’da trafikte skandal bir saldırı gerçekleşti.

Geçtiğimiz gün 22.30 sularında İskenderpaşa Mahallesi Devlet Sahil Yolu mevkiinde kamyonet sürücüsü Sedat Karatay, trafiğin ağır ilerlemesi sebebi ile şoför koltuğunda olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin olduğu aracı sollamak istedi.

MİLLİ BOKSÖRE TOKAT ATTI

Karatay, 'yol verme' tartışması nedeniyle Sürmeneli'nin kullandığı otomobilin önüne kırdı.

Duran aracından inen Karatay, iddiaya göre, Busenaz Sürmeneli'ye tokat attı.

HEM PİŞKİN HEM KORKAK

Milli boksörümüz Sürmeneli’ye küfrettiği de öne sürülen şüpheli, aracıyla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine kaçan şüpheli için arama çalışması başlatıldı ve Karatay, kısa bir süre sonra yakayı ele verdi.

TOKATÇI TUTUKLANDI

Busenaz Sürmeneli’ye tokat atan Sedat Karatay, hakkında birçok suç kaydı olduğu belirlenerek, gözaltı sorgusu sonrası sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)