İHA

Milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un acı günü...

Mete Gazoz'un 73 yaşındaki dedesi Osman Gazoz rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dedesini kaybetti

Gazoz'un cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'ne getirildi. Gazoz'un yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Orhan Gazi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Adapazarı Emirdağ Mezarlığı’na defnedildi.

Milli okçu Mete Gazoz'un dedesi son yolculuğuna uğurlandı

Sevenleri yalnız bırakmadı

Cenazeye; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Milli okçu Mete Gazoz'un dedesi son yolculuğuna uğurlandı
Milli okçu Mete Gazoz'un dedesi son yolculuğuna uğurlandı
Milli okçu Mete Gazoz'un dedesi son yolculuğuna uğurlandı