Milli okçu Mete Gazoz'un dedesi son yolculuğuna uğurlandı

İHA
Milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un acı günü...
Mete Gazoz'un 73 yaşındaki dedesi Osman Gazoz rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
Dedesini kaybetti
Gazoz'un cenazesi, Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'ne getirildi. Gazoz'un yakınları, burada taziyeleri kabul etti.
Orhan Gazi Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Adapazarı Emirdağ Mezarlığı’na defnedildi.
Sevenleri yalnız bırakmadı
Cenazeye; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, milli okçu ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz, yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.