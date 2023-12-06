Milyonluk vurgun yapan Bitcoin Safiye serbest kaldı! İlk işi hakimi şikayet etmek oldu Kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandıran 'Bitcoin Safiye' lakaplı Safiye Gökçe Yüce hakkında tahliye kararı çıktı. Yüce, 81 yıl hapis cezası veren hakimi, objektif bir karar veremediği iddiasıyla HSK'ya şikayet etti.

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DHA

Dolandırıcılık olayları şu sıralar gündemde...

Büyük vurgun yapan isimlerden biri de Safiye Gökçe Yüce.

Aydın'da 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandıran Yüce, 8 Kasım 2019 saat 03.00 sıralarında araçla giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

Eşi ile birlikte dolandırıcılık suçundan yargılanan Yüce hakkında, 27 kez ayrı ayrı 1 yıldan 5 yıla kadar toplam 135'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tahliye kararı çıktı

Mağdurların her biri için 3'er yıl olmak üzere toplamda 81 yıl hapis cezası ile toplam 394 bin 300 TL para cezasına çarptırırken, eşi Oğuzhan Yüce'nin ise beraatine karar verildi.

Safiye Gökçe Yüce, avukatları aracılığıyla istinaf mahkemesine itirazda bulundu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Ceza Dairesi, 23 Kasım’da toplanıp, itirazı değerlendirdi.

Ceza Dairesi ayrıca Yüce’nin tahliyesine de karar verdi.

Hakimi şikayet etti

Bunun üzerine Bitcoin Safiye'nin beraat eder etmez, avukatları aracılığıyla HSK'ya kendisini yargılayan Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi'ni 29 Kasım'da şikayet etti.

"Objektif bir karar veremediği kanaatindeyiz"

Şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi'nin gerek Aydın'ın küçük bir yer olmasından kaynaklı toplum baskısından gerekse dosyanın medyada fazla yer bulmasından gerekse birtakım katılanların adliye personeli olmasından dolayı objektif bir karar veremediği kanaatindeyiz. Hukuken geçerli olmayan bir tutuklama kararı olmadan müvekkilin cezaevine girmesine sebebiyet verildiğinden dolayı ilgililer hakkında, ilgili dosya istinaftan dönmeden önce tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur.



Suç duyurusu dilekçemiz Tarsus Adliye Bakanlık muhabere birimi 2023/10675 Bakanlık muhabere numarasıyla HSK'ya gönderilmiş, ilgili hakim ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma izni verilmesi beklenmektedir. Aydın 8. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi'nin CMK 24. Maddesi gereği öncelikle dosyadan çekilmesi aksi halde Hakimin reddini talep ederiz.

Dolandırıcılık olayının ayrıntıları

Safiye Gökçe Yüce, 6 yıl önce eşi Oğuzhan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı.

Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Safiye Gökçe Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı.

Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı.

40 kişiyi hedef aldı

Doktora yatırımını kripto para birimi Bitcoin'e yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına Bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vaadetti.

Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede hemşireden polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı.

Safiye Gökçe Yüce, Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kâr payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Yüce, 23 Ağustos 2019 tarihinde ortadan kayboldu.

30 milyonluk vurgun

Safiye Gökçe Yüce'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 27'si, avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Safiye Gökçe Yüce'nin hesapları incelemeye alındı.

Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 Bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Safiye Gökçe Yüce'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da bazı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı.

Safiye Gökçe Yüce'nin Aydın'da, 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)