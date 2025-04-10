Minguzzi'nin mezarına saldıranlar yakalandı

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak günü pazarda bıçaklanarak hayatını kaybeden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ile ilgili açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı iki sanık hakkında hazırlanan ve 24 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame mahkemece kabul edildi. Davanın ilk duruşması ise bugün yapıldı.
MEZARINA SALDIRDILAR
Duruşma öncesi kamuoyunu sarsan bir iddia gündeme geldi. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Minguzzi’nin Bahçelievler’de bulunan mezarının dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildiğini duyurdu.
Hem adli süreç hem de mezarlığa yönelik saldırı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma sürerken, kamuoyu davanın seyri ve mezarlık tahribatına dair gelişmeleri yakından takip ediyor.
BAKAN YERLİKAYA: "SALDIRGANLAR YAKALANDI"
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zanlıların yakalandılığını duyurdu:
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı.
4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi.
Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım’ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık.
Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış