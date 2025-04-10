Minguzzi'nin mezarına saldıranlar yakalandı

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İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak günü pazarda bıçaklanarak hayatını kaybeden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ile ilgili açılan davada önemli bir gelişme yaşandı. Olayla bağlantılı iki sanık hakkında hazırlanan ve 24 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame mahkemece kabul edildi. Davanın ilk duruşması ise bugün yapıldı.

MEZARINA SALDIRDILAR

Duruşma öncesi kamuoyunu sarsan bir iddia gündeme geldi. Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Minguzzi’nin Bahçelievler’de bulunan mezarının dün gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildiğini duyurdu.

Hem adli süreç hem de mezarlığa yönelik saldırı kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma sürerken, kamuoyu davanın seyri ve mezarlık tahribatına dair gelişmeleri yakından takip ediyor.

BAKAN YERLİKAYA: "SALDIRGANLAR YAKALANDI"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgilendirme yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, zanlıların yakalandılığını duyurdu: