Mısır'da Kral Abdullah Köprüsü şaşkınlığa neden oldu

Mısır'da Kral Abdullah Köprüsü şaşkınlığa neden oldu

Darbeci Sisi tarafından binaların arasına inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, apartmanların giriş kapılarını ve pencerelerini kapattı.

Mısır hükümeti, başkent Kahire'nin güneyinde bulunan ünlü Haram Caddesi'nde, şehir içerisindeki trafiği azaltmak için köprü inşa etmeye başladı.

Fakat hesapların yanlış yapılmasıyla, Kral Abdullah Köprüsü ilginç görüntülere sahne oldu.

BİNALARIN BALKONLARINA DAYANDI

Bağlantı yolunun apartmanların bulunduğu semtlere gelmesiyle köprü, bazı apartmanların balkonlarına dayanırken bazı dairelerin de pencereleri kapandı. Bazı apartmanların dış kapı girişlerine de köprünün ayak bölümü denk geldi.

Köprünün fotoğraflarının sosyal medya yayılmasının ardından ise Mısır yönetimi, eleştirilerin hedefi haline geldi.

Mısır'da Kral Abdullah Köprüsü şaşkınlığa neden oldu

"BAZI BİNALAR KALDIRILACAK"

Mısır hükümeti Meyda Danışmanı Hani Younis, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, köprünün önemini vurgulayarak, "Bölgedeki bazı binalar izinsiz inşa edildi. Bazı binalar kaldırılacak ve sahiplerine 250 milyon Mısır lirası değerinde tazminat ödenecek." dedi.