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    Mısır'dan yola çıkan gemide kaybolan mühendisin valizi aileye ulaştırıldı

    59 gündür haber alınamayan makine mühendisi Yiğit Acar'ın izine henüz rastlanmadı. Gencin 2 valizinden biri bulunarak ailesine teslim edildi. Gözü yaşlı anne, "İnşallah Yiğit’im de gelecek." dedi.
    • 05.11.2022 - 12:02
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    Mısır'dan yola çıkan gemide kaybolan mühendisin valizi aileye ulaştırıldı

    Eylül ayında Mısır'ın Suez Limanı'nda demir alan gemide 4'üncü mühendis olarak çalışan gemi ve makine mühendisi olan 24 yaşındaki Yiğit Acar'dan 59 gündür haber alınamıyor.

    7 eylül akşamı kaybolduğu belirlenen Acar için arama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

    İzine rastlanmadı

    Süveyş Kanalı'nı geçip açık denizde seyreden gemide mürettebatın aramalarında bulunamayan Acar için gidilen rota üzerinde arama çalışmaları yapıldı.

    Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ülkede başlattığı arama-kurtarma çalışmalarında da genç mühendisin izine rastlanılmadı.

    Mısır dan yola çıkan gemide kaybolan mühendisin valizi aileye ulaştırıldı #1

    Valizi ailesine teslim edildi

    Genç mühendisin eşyalarının bulunduğu 2 valizden 1'i ailesine gönderildi. Diğer valizin ise bulunamadığı belirdildi.

    DHA'nın aktarımına göre; savcılık görevlileri, aileye Acar'ın eşyalarının yer aldığı valizi teslim etti.

    Savcılık, valizden çıkan Acar'a ait cep telefonu ve bilgisayarı ise incelemeye aldı.

    Mısır'dan yola çıkan gemide kaybolan mühendisin valizi aileye ulaştırıldı VİDEO

    Mısır dan yola çıkan gemide kaybolan mühendisin valizi aileye ulaştırıldı #2

    "İnşallah Yiğit’im de gelecek"

    Umudunu yitirmeden oğlunun geleceği günü bekleyen anne Arzu Acar, gelen valizle hüzünlendi.

    Oğlunun eşyalarını valizden çıkararak gözyaşları içinde dolabına asan Acar, "O gelecek, bekliyoruz, ümidimiz var. Eşyaları geldi, tertemiz. İnşallah Yiğit’im de gelecek. Gitti gideli açmadım perde ve pencereyi birlikte açacağız." dedi.

    Mısır dan yola çıkan gemide kaybolan mühendisin valizi aileye ulaştırıldı #3

    Mısır dan yola çıkan gemide kaybolan mühendisin valizi aileye ulaştırıldı #4

    Mısır dan yola çıkan gemide kaybolan mühendisin valizi aileye ulaştırıldı #5




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