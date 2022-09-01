Mudanya'da sel felaketinin yaraları sarılıyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sel felaketinin yaraları sarılıyor. Karanın denizle birleştiği, araçların sel sularında sürüklendiği, ev ve iş yerlerinin suyla dolduğu ilçede temizlik çalışmaları sürüyor.

​Bursa'da dün öğleden sonra başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Mudanya ilçesinde 1 saat içinde metrekareye 21 kilogram yağmur düştü.

Işıklı Deresi’nin taşması sonucu Halitpaşa Mahallesi’nde su baskınları yaşandı. Yarım metreyi aşan sel suları nedeniyle binaların giriş ve bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Park halindeki çok sayıda araç sel sularına kapılırken, sürüklenen ağaç dalları ve molozlar nedeniyle yollar kapandı. Trilye, Kumyaka ve Güzelyalı mahallelerinde de sağanak etkili oldu. Trilye ve Kumyaka’da sel suları nedeniyle araçlar denize sürüklendi.

Tekneler battı, balıkçı barınakları sular altında kaldı

Mudanya Yat Limanı’nda ise 3 tekne battı. Balıkçı barınaklarını su basarken, fırtına nedeniyle ağlar da açığa sürüklendi. Balıkçı Abdulkadir Ateş, o anları şu sözlerle anlattı:

"Yukarıdan inanılmaz bir sel geldi. Ağlarımız gitti, tekneler battı. Barakaları su bastı. Doğal bir felaket, önüne geçilecek bir felaket değil. Yapabilecek bir şey yok. Elimizden geldiğince temizliyoruz. Bir saat boyunca su aktı yukarıdan. İnanılmazdı. Mudanya geçen yıllarda bir kez böyle olmuştu. Bu yıl iki kere üst üste oldu. Yukarıdaki giderlerde mi sorun var, bilmiyoruz. Dereler kapatıldı, yanlarına binalar yapıldı. İncelenmesi gerekiyor, nereden geliyor bu su? Her şiddetli yağmurda bu olursa mahvolur burası. Bildiğimiz 3 tekne battı. Ama sayı artabilir, sahipleri geldikçe belli oluyor. Adam geliyor, ‘Teknem yok’ diyor. Çünkü burada tekneler çok sıkışık duruyor. Bir tekne battı mı diğerleri üstünü kapatıyor. Yan yana bitişik vaziyette durdukları için. Daha da fazla olabilir."





Bin personel temizlik çalışması yürütüyor

Bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken, ilçe belediye ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve Nilüfer Belediyesi ekipleri sel felaketinin ardından temizlik çalışması başlattı. Bin personel, 320 araçla ilçedeki temizlik çalışmalarını sürdürürken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 451’i kent merkezi, 300’ü Mudanya ilçesi olmaz üzere 13 ilçeden 700’ü aşkın ihbarın geldiğini belirtti. Gece boyunca aralıksız süren çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla da devam etti. Mudanya’da ekipler çamurla kaplanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hasar havadan görüntülendi

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ilçede, sel felaketinin neden olduğu hasar havadan görüntülendi. Ev ve işyerlerinin sel suları altında kaldığı, araçların sürüklendiği Halitpaşa Mahallesi, dron ile görüntülendi.