Müge Anlı'nın programıyla gündeme geldi! 46 gün arandı: Nevrigül Alan toprağa verildi... Bir süredir konusu geçen ve Türkiye’nin gündemine oturan Nevrigül Alan'ın cenazesine memleketi Bursa İznik'te tören düzenlendi.

İHA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve 46 gündür kendisinden bir türlü haber alınamayan evli ve 2 çocuk annesi Nevrigül Alan, iddialara göre İznik ilçesindeki çocuğunu almak için evden ayrıldı.

Bir daha kendisinden haber alınamayan genç kadının yakınları Müge Anlı'ya başvurdu.

Ailesi, eşinden şiddet gördüğünü iddia ettikleri kızlarının canından endişe ettiğini belirtirken, Nevrigül Alan ağaca asılı halde çürümüş olarak bulundu.

Cenazesi 9 gün boyunca Adli Tıp'ta incelendi

Ölümünde şüphe bulunan genç kadının cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 9 gün süren inceleme tamamlandı ve cenaze bugün Nevrigül Alan’ın ailesine teslim edildi.

Cenazesi defnedildi

İznik Halil Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı düzenlendi.

Daha sonra genç kadın gözyaşları içerisinde İznik Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Şüpheli gözaltına alındı

Genç kadının ölümünde çelişkili ifadelerle dikkat çeken kardeşi Nazmiye Tutaner ise bir haftadır Müge Anlı’nın yayına çıkıyor ve fevri hareketleri ile biliniyor.

Dün gözaltına alınan Nazmiye Tutaner daha sonra serbest bırakılmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)