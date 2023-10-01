Muğla Fethiye açıklarında 2 bot çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı Fethiye Göcek açıklarında iki botun çarpıştığı kazada bir kişinin hayatını kaybederken, bir kişi ise yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Son günlerde ölümle sonuçlanan deniz kazalarında artış yaşanmaya başladı. Fethiye Göcek açıklarında, dün saat 22.30 sıralarında iki bot çarpıştı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki botun çarpıştığı kazada botlarda bulunanlardan Hatice Betül Çimen'in (32) hayatını kaybettiği, Burak Uğur ise ağır yaralandığı bildirildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen Hatice Betül Çimen'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaralı hastanede Kazada ağır yaralanan Burak Uğur ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)