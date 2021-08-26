Muğla polisinden 'direksiyon' operasyonu: 12 gözaltı

20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi hazırlayan 12 kişilik şebeke, polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile çökertildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, sahte sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Baskında çok sayıda sahte sürücü belgesi, vesikalık fotoğraflar, dekontlar, doktor raporları, sözleşmeler ve sahte sürücü belgesi isteyen kişilerden aldıkları paraların yazıldığı bir liste ele geçirildi.

'Direksiyon' ismi verilen operasyonda şebeke üyeleri Ömer G., ve Cuma G. ile birlikte B.G., Y.T., A.T., A.D., E.G., E.,G., İ.Ö., N.K., Ö.U., M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.