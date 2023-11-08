Muğla'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 şahıs tutuklandı

İHA
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'nda iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 31 yaşındaki Serdar Çavuş bıçakla yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
İki kişi yakalandı
Olayın ardından kaçan şüpheliler A.Ç. ile M.T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Tutuklandılar
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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