Muğla'da 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 2 şahıs tutuklandı Fethiye ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı. Tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'nda iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 31 yaşındaki Serdar Çavuş bıçakla yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İki kişi yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheliler A.Ç. ile M.T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)