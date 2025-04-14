Muğla'da 13 yaşındaki arkadaşını darbettiği anları paylaşan gence gözaltı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan 23 Nisan Ortaokulu'nda eğitim gören 13 yaşındaki R.Ş., yaşıtı olan D.D.'yi okulun arka bahçesine çağırdı.
Daha sonra R.Ş., burada D.D.'yi darbettiği anları videoya kaydına alarak sosyal medya hesabında paylaştı.
ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşanılan saldırıyı öğrenen D.D.'nin annesi F.C., dün polis merkezine giderek R.Ş.'den şikayetçi oldu.
Anne F.C., R.Ş.'nin kızına attığı tehdit içerikli mesajların ekran görüntülerini de polisle paylaştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Görüntülerde, R.Ş.'nin bir süre konuştuğu D.D.'ye aniden yumruk atıp, saçından tuttuktan sonra diziyle yüzüne vurması ardından yere düşen D.D.'nin başına tekme attığı anlar yer aldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
GÖZALTINA ALINDI
R.Ş., soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
D.D.'nin ifadesinde, R.Ş.'nin kendisini yanına çağırdığı ve konuşmaya başladıkları sırada darbettiğini söylediği öğrenildi.
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