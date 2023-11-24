Muğla'da 16 yaşındaki çocuk, annesini boğazından bıçaklayarak öldürdü Muğla Bodrum'da 16 yaşındaki oğlunun boğazından bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi.

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İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Umurça Mahallesi'nde 16 yaşındaki oğlu D.D.'nin arkadaşıyla yaşadığı eve gelen Figen Bezmez (47) ile oğlu arasında tartışma çıktı.

D.D., büyüyen tartışma sırasında annesinin boğazını bıçakla kesip vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Boğazından yaralı bir şekilde dışarı çıkan anne yere yığıldı.

Olay yerinde can verdi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 2 çocuk annesi Figen Bezmez'in yaşamını yitirdiği belirledi.

D.D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay esnasında Bezmez'in 12 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu öğrenilirken küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu.

Soruşturma başlatıldı

Bezmez'in oğlu D.D. ile yaşadığı sorunlar nedeniyle küçük oğluyla birlikte otelde kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)