Muğla’da 252 otel ve tesis kapatıldı

İHA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, kent genelinde yürütülen otel ve tesis denetimlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Valilik koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde 508 otel ve tesisin incelendiğini, eksiklikleri tespit edilen 98 tesisin geçici olarak kapatıldığını ve 154 tesis için ise kapatma sürecinin sürdüğünü açıkladı.

"İZİNSİZ VE GÜVENSİZ TESİSLERE GÖZ AÇTIRILMAYACAK"

Muğla Valiliği 75. Yıl Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akbıyık, önceki gün Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, Muğla’daki güvenlik ve denetim faaliyetlerine dair bilgiler paylaştı.

Konaklama sektöründeki denetimlerin sıklaştırıldığını vurgulayan Akbıyık, işletme belgesi bulunmayan veya güvenlik açısından yetersiz tesislerin kapsamlı incelemelerden geçirildiğini belirtti. Denetimlerin Jandarma, Emniyet, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile belediyelerin iş birliğiyle sürdürüldüğünü aktaran Vali, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir turizm ortamında konaklamasını sağlamak için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

DEPREM VE TSUNAMİ ÖNLEMLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Vali Akbıyık, 28 Ocak 2025’ten bu yana Ege Denizi’nde, Santorini Adası civarında yaşanan sismik hareketlilikle ilgili de önemli bir uyarıda bulundu. Muğla kıyılarını etkileyebilecek muhtemel deprem ve tsunami riskine karşı önlemlerin değerlendirildiği geniş çaplı bir toplantı gerçekleştirildiğini açıkladı. Toplantıya, bilim insanları ve ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katılarak alınması gereken tedbirleri masaya yatırdı.

Ayrıca, sosyal medyada yayılan asılsız bilgilere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağıran Vali Akbıyık, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

SUÇ VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELEYE KESİNTİSİZ DEVAM

Muğla’nın turizmde cazibe merkezi olma özelliğini koruması için güvenlik önlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirten Vali Akbıyık, terör, organize suçlar, uyuşturucu ve kaçakçılık gibi suçlara karşı mücadelede taviz verilmeyeceğini dile getirdi. Emniyet ve jandarma ekiplerinin siber suçlar, tarihi eser kaçakçılığı, ruhsatsız silah operasyonları ve trafik güvenliği konularında aktif çalıştığını ifade eden Akbıyık, özellikle okul çevrelerinde ve spor etkinliklerinde güvenliği artırmaya yönelik tedbirler alındığını söyledi.

Denetimlerin kesintisiz devam edeceğini belirten Vali Akbıyık, Muğla’da huzur ve güvenin sağlanması için tüm birimlerin 7/24 görev başında olduğunu vurguladı.