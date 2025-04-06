Muğla'da 57 kaçak göçmenin bulunduğu bot kaza yaptı: 2 ölü

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, mülteci taşıyan bir botun dalgalar nedeniyle kaza geçirdiği ve yolcuların birbirlerine çarpması sonucu bazı kişilerin yaralandığı bildirildi. Hemen ardından olay yerine Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

57 KİŞİNİN OLDUĞU BOTTA 2 KİŞİ CAN VERDİ

Ekipler, kısa süre içinde bölgeye ulaşarak, içinde 57 kişi bulunan botta 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve cenaze araçları olay yerine çağrıldı. Yaralı iki kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte denizlerdeki düzensiz göç faaliyetlerinde artış gözlemlenirken, geçtiğimiz günlerde Fethiye'de Sahil Güvenlik ekipleri, 27'si çocuk olmak üzere 59 göçmeni yakalamıştı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında, önümüzdeki dönemde denetimlerin daha da sıklaştırılacağı belirtildi.