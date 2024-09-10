DHA
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar görüntülendi.
Daha önce defalarca görüntülenen domuzlar, bir kez daha ortaya çıkmış oldu.
Ormanda sürü halinde gezen domuzlar, Konacık Mahallesi'ne indi ve yiyecek aramaya başladı.
20 DOMUZ KAYDEDİLDİ
20 domuzun yer aldığı sürü, daha sonra sitelerin bulunduğu bölgeye gitti. Burada da bir süre yiyecek arayan domuzlar, daha sonra ormana dönüp kayboldu. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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