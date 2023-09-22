Muğla'da AK Parti İl Başkanlığı'na taşla saldıran kişi gözaltına alındı AK Parti Muğla İl Başkanlığı'na taşlı saldırıda bulunduktan sonra kaçan şüpheli yakalandı.

AA

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki AK Parti İl Başkanlığı binasına gelen bir kişi elindeki taşı binanın girişinde bulunan cama attı.

Şüpheli ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

"Olayın takipçisi olacağız"

AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, Muğla'nın yıllardan bu yana demokrasiyi özümseyen, farklı fikirlere saygı duyan bir kent olduğunu belirtti.

Olayı demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdiklerini ve yapanı kınadıklarını dile getiren Akça, parti olarak şikayetçi olduklarını ve olayın takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)