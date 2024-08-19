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Muğla'da aralarında gelin ve damadın da bulunduğu düğünde kavga çıktı: 13 yaralı

Muğla'da aralarında gelin ve damadın da bulunduğu düğünde kavga çıktı: 13 yaralı Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir düğün salonunda çıkan kavgada, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.