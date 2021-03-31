- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Muğla'da başından yaralı ölü yunus sahile vurdu
Muğla'da başından yaralı ölü yunus sahile vurdu
Bodrum ilçesindeki dünyaca ünlü Torba Koyu'nda, 2 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu. Başından yaralı olan yunusun, zıpkınla vurulmuş olabileceği bildirildi.
- DHA
- 31.03.2021 - 15:37
- Güncelleme : 31.03.2021 - 16:04
Muğla'nın Torba Koyu'nda dün akşam yürüyüşe çıkanlar, kıyıya vuran yunus olduğunu gördü.
Yunusun ölü olduğunu anlayınca da hemen Bodrum Belediyesi'ni aradılar.
Başında yara olan 2 metre uzunluğundaki yunus, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerince alınıp, gömüldü.
ZIPKINLA VURULDUĞU TAHMİN EDİLİYOR
Yunusun, başından zıpkınla ya da başka bir kesici alet ile vurulduğu tahmin ediliyor.