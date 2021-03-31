Muğla'da başından yaralı ölü yunus sahile vurdu

Bodrum ilçesindeki dünyaca ünlü Torba Koyu'nda, 2 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu. Başından yaralı olan yunusun, zıpkınla vurulmuş olabileceği bildirildi.

Muğla'nın Torba Koyu'nda dün akşam yürüyüşe çıkanlar, kıyıya vuran yunus olduğunu gördü.

Yunusun ölü olduğunu anlayınca da hemen Bodrum Belediyesi'ni aradılar.

Başında yara olan 2 metre uzunluğundaki yunus, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerince alınıp, gömüldü.

ZIPKINLA VURULDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yunusun, başından zıpkınla ya da başka bir kesici alet ile vurulduğu tahmin ediliyor.