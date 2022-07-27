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    Muğla’da bir evden 550 bin liralık ziynet çalındı

    Aydın’dan Muğla’ya gelip bir evden 550 bin liralık ziynet eşyası çalan 5 kişi yakalandı. 'Osmaniye Grubu' olarak adlandıran çetenin lideri de dahil olmak üzere 3 kadın tutuklandı.
    • 27.07.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 10:10
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    Muğla’da bir evden 550 bin liralık ziynet çalındı

    Muğla’nın Menteşe ilçesinde ikamet eden A.E.T. (49), 22 Temmuz'da Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne gidip, saat 17.30 sıralarında oğluyla evlerine döndüklerinde odasındaki komodinin hafif aralık olduğunu, kontrol ettiğinde ise takılarının çalındığını gördüğünü belirtip şikayetçi oldu.

    Hırsızlık için Aydın’dan geldiler

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nin güvenlik kamerası ve saha çalışmalarıyla, şüphelilerin olay günü 33 AET 252 plaka otomobille Aydın'ın Nazilli ilçesinden gelip hırsızlık yaptıkları belirlendi.

    Şüphelilerin Nazilli'den gelirken kullandıkları otomobili Muğla'nın Yatağan ilçesinde bırakıp Menteşe'ye taksiyle ulaştıkları, hırsızlığın ardından aynı şekilde Nazilli'ye döndükleri tespit edildi.

    Muğla’da bir evden 550 bin liralık ziynet çalındı #1

    50 suçtan kaydı çıkan kadın, çetenin lideri

    Muğla'dan Aydın'a giden polis ekipleri, 24 Temmuz'da, kendilerini 'Osmaniye Grubu' olarak adlandıran çetenin lideri 50 suç kaydı bulunan Emine D. (50) ile birlikte Gökçe U., Yeter U., Emrah Y. ve Özgür U.'yu saklandıkları evlerinde gözaltına aldı.

    Muğla'ya getirilen 5 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre 550 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının da bir kısmı bulundu.

    Muğla’da bir evden 550 bin liralık ziynet çalındı #2

    Şüphelilerden 3 kadın tutuklandı

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emine D. ile Gökçe U. ve Yeter U., tutuklandı.

    Diğer şüpheliler Emrah Y. ve Özgür U. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Muğla’da bir evden 550 bin liralık ziynet çalındı #3


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