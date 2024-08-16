Muğla'da bir eve silahlı saldırı: 2 ölü

İHA
Muğla'da gece saatlerinde yükselen silah sesleri nedeniyle dehşet dolu anlar yaşandı.
Bodrum'da gece saatlerinde 2439 Sokak'ta otomobil ile gezinen 4 şüpheli, bir eve aniden ateş açtı.
SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİLER
Saldırı gerçekleştiğinde evde bulunan 2 kişi, kurşunların hedefi oldu.
Silah sesleri mahalleyi inletirken, 2 kişiyi öldüren saldırganlar hızla kaçtı.
2 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı.
Biri koltukta otururken diğeri yüzü sehpaya dönük halde bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen iki erkek şahıs hayatını kaybetti.
Cinayetlerin ardından şüpheliler kayıplara karıştı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis, kaçan saldırganları bulmak için kapsamlı bir operasyon başlattı.
Olayla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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