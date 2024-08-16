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Muğla'da bir eve silahlı saldırı: 2 ölü

Muğla'da bir eve silahlı saldırı: 2 ölü Bodrum'da bir evin önüne otomobil ile gelen 4 şahsın gerçekleştirdiği silahlı saldırıda, evde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.