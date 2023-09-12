Muğla'da boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastanede can verdi

İHA
Muğla’nın Marmaris ilçesi Kumlubük açıklarındaki özel bir teknede bulunan şahıs boğulma tehlikesi geçirdi.
İhbar üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından Marmaris Kolluk Destek Timi görevlendirildi.
DEGAK-07 Botu ile sağlık ekipleri bahse konu tekneye intikal ettirildi.
Hastanede can verdi
T.D. (52) isimli şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra özel bir hastaneye sevki sağlandı.
Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen T.D. hayatını kaybetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)