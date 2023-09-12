Muğla'da boğulma tehlikesi geçiren şahıs hastanede can verdi Muğla Marmaris'te enizde boğulma tehlikesi geçiren ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunduğu tekneden alınarak hastaneye götürülen şahıs tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İHA Muğla’nın Marmaris ilçesi Kumlubük açıklarındaki özel bir teknede bulunan şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından Marmaris Kolluk Destek Timi görevlendirildi. DEGAK-07 Botu ile sağlık ekipleri bahse konu tekneye intikal ettirildi. Hastanede can verdi T.D. (52) isimli şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra özel bir hastaneye sevki sağlandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen T.D. hayatını kaybetti. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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