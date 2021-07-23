Euro
10.0829
0.04%
Dolar
8.5624
-0.02%
Altın
497.31
-0.05%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
278.455
1.44%
EXEN Coin
25.11
0.72%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Muğla'da boşanmayı kabul etmeyen koca, evi ateşe verdi

    Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesinde ayrılmayı kabul etmeyen koca, evi ateşe verdi.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 08:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da boşanmayı kabul etmeyen koca, evi ateşe verdi

    İçmeler Mahallesi Köyiçi mevkiinde meydana gelen olayda, anne F.Ö ve üç çocuğunun yaşadığı evde meydana gelen yangına çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

    ÖFKESİNE YENİLİP EVİ YAKTI

    Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre H.U. ayrıldığı karısı F.Ö ile gündüz vakti tartıştı. Yaşadıkları tartışmanın hıncını alamayan koca H.U. gece saat 01.30 sularında iddiaya göre yanında getirdiği yanıcı madde ile evi ateşe verdi.

    Muğla da boşanmayı kabul etmeyen koca, evi ateşe verdi #1

    NEYSE Kİ EVDE KİMSE YOKTU

    Bu esnafa çocukların ve kadının evde olmaması herkesi sevindirirken, yanan eve müdahale eden itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri komşu evleri uyandırarak tahliye sağladı.

    Muğla da boşanmayı kabul etmeyen koca, evi ateşe verdi #2

    EV KULLANILMAZ HALE GELDİ

    Olayda dumandan hafif etkilenenler dışında sağlık sorunu yaşanmazken tek katlı kagir ev kullanılamaz hale geldi.

    Muğla da boşanmayı kabul etmeyen koca, evi ateşe verdi #3

    ESKİ KOCA GÖZALTINDA

    Olayın sanığı olduğu belirtilen eski koca güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

    Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

    Muğla da boşanmayı kabul etmeyen koca, evi ateşe verdi #4

    Muğla da boşanmayı kabul etmeyen koca, evi ateşe verdi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir