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Muğla'da cezaevinden izne çıkıp hırsızlık yaptı

Muğla'da cezaevinden izne çıkıp hırsızlık yaptı Menteşe ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hırsızlık hükümlüsü, bir işletmeyi soyduğu esnada çalışanlara yakalandı. O anlar kameralara yansırken şüpheli gözaltına alındı.