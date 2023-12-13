Muğla'da dedelerin okey masasında taş kavgası! Istakayla birbirlerini dövdüler Muğla’nın Milas ilçesinde okey oynamak için bir kıraathanede toplanan bir grup dede arasında çıkan kavgada ıstakalar havada uçuştu. Kavga sonucu hafif yaralanan öfkeli dedeler, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

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İHA

Muğla'da Milas ilçe merkezinde bulunan bir kıraathanede emekli olan ve vakit geçirmek için bir kıraathanede toplanıp birlikte okey oynayan 4 yaşlı adam oldukça keyifli bir şekilde okey oynarken, masada bulunanlardan biri oyunu tamamladı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, okey oynarken oyunu bitiremediği için gerildiği gözlenen dedelerden biri, üstünde bulunan diğer dedeye öfkelendi.

Istakayla vurdu

Sakin bir şekilde başlayan kavgada yenilen dedelerden biri, üstünde oturan diğer dedeye bağırıp eline aldığı ıstaka ile hafif şekilde vurdu.

Kavga şiddetlendi

Bu hamleden sonra daha da şiddetlenen kavgada aynı masada okey oynayan iki dede, birbirlerini ıstaka ile darbetti.

Öfkeli dedeleri garsonlar ayırdı

Okey masasındaki diğer ortakların müdahil olmadığı kavgada, kavga eden öfkeli dedeleri garson ayırdı.

O anlar kameralara yansıdı

Dedelerden biri başından aldığı darbe nedeniyle yaralanırken ilginç kavga güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)