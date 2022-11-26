Muğla'da, definecilerin evinde elmastan da değerli Painite taşı bulundu

Tarihi eser bulundurdukları ihbarı üzerine M.G. ve T.G. isimli şahısların evlerine yapılan operasyonda, elmastan daha değerli ve gramı 9 bin dolar olan Painite taşı ele geçirildi.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Köşk Mahallesi'nde ikamet eden M.G. ve T.G. isimli şahısların ikametlerinde tarihi eser bulundurduklarına yönelik alınan bilgi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

Şüphelilerin evinde arama yapan ekipler, servet değerinde değerli taş ele geçirdi.

Ele geçirilenler

İHA’nın haberine göre; evde yapılan aramada gramı 9 bin dolar olan ve elmastan daha değerli olduğu belirtilen bin 185 gram ağırlığında Painite taşı, 5 adet Helenistik ve Roma dönemine ait yüzük, 26 adet Helenistik ve Roma dönemine ait sikke, 1 adet Roma dönemine ait vazo, 6 adet ok ucu, 4 adet antik döneme ait obje, 1 adet hassas terazi, 1 adet mercek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet antika dolma tüfek, 4 adet dedektör, 8 adet dedektör kulaklığı ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı

Painite taşı nedir

Painite çok nadir bulunan bir borat mineralidir. Zirkonyum, bor, kalsiyum ve alüminyum, ayrıca az miktarlarda krom ve vanadyum içeren borat mineral kristalidir.

İlk olarak 1950’li yıllarda İngiliz mineralog Arthur C.D. Pain tarafından Myanmar’da bir yakut yatağında keşfedilmiştir. Miktar olarak elmas taşından daha nadirdir. 1-2 gramlık küçük kristaller halinde bulunmuştur.

2002 yılına kadar çok az örneği olan bu değerli kristalin, sonrasında aynı bölgeden bulunan diğer örnekleri ile sayısı artmıştır.