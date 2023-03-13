Muğla'da direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici kurtarılamadı

Muğla'daki taksi şoförü dehşeti yaşadı.
Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Kurşunlu Cami yanında seyir halindeki 48 T 0036 plakalı ticari taksi sürücüsü Yavuz Ceylan, direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
Motosikletliye çarparak durdu
Sürücünün hakimiyetini kaybettiği taksi önce bir motosikletliye çarptı, ardından durdu.
5 günlük mücadelesini kaybetti
112 ambulans ekipleri, sürücüyü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.
Hastanede 5 günlük tedavi sürecine cevap vermeyen Ceylan yaşamını yitirdi.