Muğla'da doktor cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı Muayene ettiği 17 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen doktor, gözaltına alınıp, tutuklandı. Genç kızın ifadesinde “'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu” dediği öğrenildi.

DHA

Hastanede cinsel istismar iddiası, Muğla’nın Menteşe ilçesini ayağa kaldırdı…

17 yaşındaki E.Ç., geçtiğimiz ay tedavi olmak için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Burada görevli 31 yaşındaki Dr. Ufuk S.’ye muayene olan genç kız, doktorun kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürerek, polise şikayetçi oldu.

"Cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu"

E.S., ifadesinde olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirterek, “Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim. Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu. İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu. 'Muayene edeceğim' diyerek cinsel bölgeme eldivensiz şekilde dokundu.” dedi.

Tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Dr. Ufuk S., dün 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.