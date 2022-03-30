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    Muğla'da dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan Gamze tutuklandı

    Muğla’da, e- ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla dolandırıcılık yapan ve bu suçtan 33 kaydı bulunan 'Gölge' lakaplı Gamze Yanak, yakalanıp tutuklandı.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 21:18
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    Muğla'da dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan Gamze tutuklandı

    Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, e- ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla elektronik eşya satışı yaparak boş kargo gönderip birçok kişiyi aynı yöntemle dolandıran Gamze Yanak'ın Ula ilçesinde olduğu istihbaratına ulaştı.

    33 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

    Bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık suçundan 33 kaydının bulunduğu ve arandığı belirlenen Yanak'ın, e- ticaret sitesinde cep telefonu satışa çıkardığı belirlendi.

    Alıcı gibi davranan sivil polisler, Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde Gamze Yanak'ı gözaltına aldı.

    'GÖLGE' LAKABIYLA TANINIYOR

    'Gölge' lakabıyla tanındığı öğrenilen Yanak, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Muğla da dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan Gamze tutuklandı #1

    Muğla da dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan Gamze tutuklandı #2


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