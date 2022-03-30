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Muğla'da dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan Gamze tutuklandı

Muğla'da dolandırıcılıktan 33 kaydı bulunan Gamze tutuklandı

Muğla’da, e- ticaret sitelerinden sahte kimlik ve hesaplarla dolandırıcılık yapan ve bu suçtan 33 kaydı bulunan 'Gölge' lakaplı Gamze Yanak, yakalanıp tutuklandı.