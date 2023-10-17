Muğla'da dur ihtarına uymayan alkollü sürücü polis aracına çarptı
İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafik ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü uzun kovalamacanın ardından yakalandı.

Sürücü kaçmaya çalıştığı sırada polis ekibinin içinde bulunan araca çarparak durdu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Sürücü alkollü çıktı

Araçta bulunan dört kişi, ekipler tarafından karakola götürüldü.

Polisler ve otomobildekiler kazadan yara almadan kurtulurken sürücü A.S.'nin 2.49 promil alkollü olduğu belirlendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)