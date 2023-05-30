Muğla'da eski sevgilisini av tüfeğiyle öldüren şahıs Bodrum'da yakalandı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, evinin balkonunda Hasret Çakır'ı av tüfeğiyle öldüren ve kaçtığı Bodrum'da yakalanan Murat Bozkurt jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Bir kadın daha cinayete kurban gitti...

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yangı Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında silah sesi duyan çevredekiler, bir eğlence mekanında garsonluk yapan 41 yaşındaki Hasret Çakır'ı tek katıl evinin balkonunda kanlar içinde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sırtından vurulan kadın hayatını kaybetti

Sırtından vurulan 2 çocuk annesi Çakır, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çakır, Yangı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaçan saldırgan Bodrum'da yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay sonrası çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Çakır'ın eski sevgilisi Murat B. (48) tarafından vurulduğunu belirledi.

Olayın ardından 48 UK 247 plakalı otomobille Bodrum ilçesine kaçtığı tespit edilen Murat B. av tüfeği ile yakalanıp, gözaltına alındı.

Tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.