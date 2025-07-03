Muğla'da esnafı silahla vuran kişiyi yakalayıp dövdüler

Muğla’nın Milas ilçesi Ören Mahallesi Yalı mevkiinde gece saatlerinde yaşanan olayda, M.E.G. ile işletme sahibi G.K. arasında çıkan sözlü tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. M.E.G., tabancayla G.K.’yi sağ bacağından vurdu.

SALDIRGANI YAKALAYIP DÖVDÜLER

Silah seslerinin ardından olay yerindeki işletme çalışanları saldırganı kısa sürede yakalayıp darbederek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, M.E.G. ile olaya karıştığı belirlenen diğer şüphelileri gözaltına aldı. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirilerek güvenlik altına alındı.

YARALI ESNAFIN DURUMU İYİ

İlk müdahalesi yapılan yaralı G.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, M.E.G.’nin işletme sahibini vurduktan sonra kaçmaya çalışırken yakalanıp darbedilme anları güvenlik kameralarına yansıdı.