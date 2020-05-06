Muğla'da feci kaza: 2 ölü

Kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 2 kişi öldü. Kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

Fethiye-Antalya karayolu Saklıkent kavşağında Ahmet K. idaresindeki 34 FF 7787 plakalı kamyon, Hilmi Sert (60) idaresindeki 07 D 4341 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücü Sert ile yolcu olarak bulunan Canser Zeytinci (62) ağır yaralandı.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslar ile Fethiye’deki hastanelere kaldırılan Sert ile Zeytinci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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KONTROLSÜZ GİRDİ

Kaza anı MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken görüntülere, kavşağa kontrolsüz giren otomobile, ana yoldan gelen kamyonun çarpma anı yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.