Muğla'da feci trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı

İHA
Muğla'da meydana gelen kazada adeta can pazarı yaşandı.
Milas’tan Yatağan istikametine seyreden otomobilin sürücüsü, yağmur nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetine kaybederek karşı yönden gelen Metin Kurt yönetimindeki otomobile çarptı.
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Metin Kurt çarpışmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitirirken, Kurt'a çarpan otomobilin içinde bulunan 4 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA AÇILDI
Yaralılar ambulanslar ile sağlık kuruluşlarına sevke edilirken, kaza sonrası Yatağan-Milas karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış