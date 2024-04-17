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Muğla'da fırtına: Tekneler büyük tehlike atlattı

Muğla'da fırtına: Tekneler büyük tehlike atlattı Meteorolojinin Muğla açıklarından fırtına uyarısının ardından Datça ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve kıyıya döven dalgalar teknelerde büyük tehlikeye neden oldu.