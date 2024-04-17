İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından denizlerde fırtına uyarısının ardından Muğla'nın Datça ilçesinde öğle saatlerinde başlayan ve kıyıya döven dalgalar nedeniyle kıyıya bağlı bulunan tekneler büyük tehlike atlattı.
Fırtınanın hızı zaman zaman saatte 50-60 kilometreye ulaşırken tekne sahipleri ve vatandaşlar teknelerin alabora olmaması için büyük gayret sarf etti.
Deniz seviyesi yükseldi
Fırtına nedeniyle deniz seviyesi de yükselirken sahilde bulunan restoranlarda da tehlike yaşandı.
Restoran içlerine kadar yükselen deniz suyu sonrası müşteriler restoranları boşalttı.
Kenarda bağlı olan tekneleri kurtarmaya çalışan vatandaşlar denizdeki kuvvetli fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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