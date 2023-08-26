DHA
Trafikte gün geçmiyor ki tehlikeli anlar yaşanmasın...
Bu kez görüntüler Muğla'dan.
Gençlerin eğlence anlayışı ölümün eşiğinden döndü.
Sürücü yüzüstü yattı
Fethiye ilçesinde kasksız bir yolcu, motosikletin üzerine yüzüstü yatan sürücünün üzerine oturdu.
Zaman zaman hızı 90 kilometreye kadar ulaşan motosikleti kullanan yolcu, hem kendi can güvenliğini, hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attı.
Tepki yağdı
O anlar diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sürücüye tepki yağdı.