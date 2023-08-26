Muğla'da gençler canlarını hiçe saydı: Yüzüstü yatan sürücünün üzerine oturdu Fethiye'de seyir halindeki motosikletin sürücüsü, kask takmadan yüzüstü uzanarak ilerledi. Üzerine oturan kişi de tehlikeye davetiye çıkardı. O anlar sosyal medyada tepki çekti.

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DHA

Trafikte gün geçmiyor ki tehlikeli anlar yaşanmasın...

Bu kez görüntüler Muğla'dan.

Gençlerin eğlence anlayışı ölümün eşiğinden döndü.

Sürücü yüzüstü yattı

Fethiye ilçesinde kasksız bir yolcu, motosikletin üzerine yüzüstü yatan sürücünün üzerine oturdu.

Zaman zaman hızı 90 kilometreye kadar ulaşan motosikleti kullanan yolcu, hem kendi can güvenliğini, hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attı.

Tepki yağdı

O anlar diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sürücüye tepki yağdı.