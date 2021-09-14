Bodrum ilçesinde Gündoğan sahilinde görülen camgöz cinsi köpek balığı, balıkçılar tarafından yakalanarak güvenli alana bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gündoğan sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar ve balıkçılar, camgöz cinsi köpek balığının barınak ve civarında yüzdüğünü fark etti.

Balıkçılar, köpek balığını yakalamak için harekete geçti.

Yakalanan balık, tekneye alınarak Gündoğan açıklarında denize bırakıldı.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Köpek balığını yakalayan Mehmet Bakış, balığın sabah saatlerinde koya geldiğini düşündüklerini belirtti.

Muğla’da görülen camgöz köpek balığı, güvenli alana bırakıldı VİDEO



“YAKALARKEN VÜCUDUMUN BAZI YERLERİNDEN YARALANDIM”

Bakış, balığı yakalamak için gerekli izinlerin alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sahil Güvenlik ve diğer yetkili kurumları arayarak yakalama ve bölgeden uzaklaştırmak için izin aldık. Arkadaşlarla yakaladığımız balığı daha güvende olması için açığa bıraktık. Yakalarken vücudumun bazı yerlerinden yaralandım ancak önemli olan bizim için hayvanın zarar görmemesi."