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    Muğla'da hasmına silahla saldırırken, yanındaki arkadaşını yaraladı

    Milas ilçesinde husumetlisinin evine saldırı düzenleyen 2 şahıs, kurşun yağdırdı. Şahıslardan birinin, olay yerinden kaçarken kazara arkadaşını vurduğu ortaya çıktı.
    • 01.09.2022 - 15:22
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    Muğla'da hasmına silahla saldırırken, yanındaki arkadaşını yaraladı

    Muğla'nın Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde dehşet bir olay yaşandı.

    A.E. isimli şahsın evine iddiaya göre husumet yaşadığı şahıslar tarafından silahla 3 el ateş edildi.

    Bu sırada balkonda oturan ev sakinleri açılan ateşten yara almaktan son anda kurtuldu. Yaşanan olayın ardından Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

    Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayı motosikletle gelen iki şahsın gerçekleştirdiğini belirledi.

    Saldırı anında yanındaki arkadaşını vurdu

    Şahısların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma yapıldığı sırada, hastaneye bir kişinin silahla yaralı olarak başvurduğu öğrenildi.

    Polis ekipleri hastaneye giderek yaralı hakkında bilgi topladığı sırada yaralının ikametgahı kurşunlayanlardan H.B. olduğu tespit edildi.

    İki saldırgan gözaltında

    H.B.'nin ilk ifadesinde kendisini ikametgahı kurşunlanan A.E.’nin ateş ederek yaraladığını iddia etti.

    Şüpheli H.B.’nin vücudundan çıkan mermi çekirdeğinin ikamete sıkılan mermi çekirdekleriyle eşleşmesi üzerine H.B. ile arkadaşı H.K. gözaltına alındı.

    Arkadaşını, kaçarken kazayla vurdu

    Yaralı H.B.’nin arkadaşı H.K. tarafından olay yerinden kaçarken kazayla vurulduğu anlaşıldı.

    Muğla da hasmına silahla saldırırken, yanındaki arkadaşını yaraladı #1

    Muğla da hasmına silahla saldırırken, yanındaki arkadaşını yaraladı #2

    Muğla da hasmına silahla saldırırken, yanındaki arkadaşını yaraladı #3


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