Muğla'da havaya kurşun sıkan gençler polisten kaçamadı Muğla Marmaris yat limanına demirli bir tekneden havaya 6 el ateş açılması ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Gençlerin polisleri görünce denizi attığı silahı deniz polisleri çıkardı.

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 genç bir teknede eğlenirken içlerinden biri havaya ateş açmaya başladı.

Yaklaşık 6 el silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye devriye ekipler ve yunus polisleri sevk edildi.

Polisleri gören ve alkollü oldukları iddia edilen gençler silahı denize attı.

Denizden çıkarıldı

Gençlerin attığı silah ise deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından bulunup asayiş ekiplerine teslim edildi.

Yaralanma ya da can kaybı yaşanmayan olayda 4 genç ifadeleri alınmak üzere gelen polis merkezine götürülürken denizden çıkarılan silahın da incelenmeye alındığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)