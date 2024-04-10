Muğla'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Muğla Fethiye'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesi Tuzla Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesiyle beraber taraflardan birisi silahını çekerek ateş açtı.

M.K. ve Ö.K., silahtan çıkan kurşunlarla bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kısa süre olay yerine gelen sağlık ekipleri yararlılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Saldırganlar yakalandı

Tabanca ve pompalı tüfekle olay yerinden kaçan D.Y. ve N.S. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)