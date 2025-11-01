Muğla'da iki grup arasındaki silahlı kavgaya 6 tutuklama Menteşe ilçesinde iki grup arasında çıkan ve silah gösterildiği iddia edilen kavgada 14 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 8’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde aralarında husumet bulunan 24 yaşındaki Yusuf Serdar Demir ile 26 yaşındaki Ahmet Mete Özkay, Saburhane Meydanı'nda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özkay ve beraberindeki kişilerin araçlarından pompalı tüfek çıkararak Demir'e tehdit ve hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü. TARAFLARI ÇEVREDEKİLER AYIRDI Meydandakilerin araya girmesiyle taraflar olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Yapılan çalışmalar sonucu Ahmet Mete Özkay ile birlikte toplam 13 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1 pompalı tüfek, 1 muşta ve 2 bıçak ele geçirildi. ŞÜPHELİLERDEN 6'SI TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Mete Özkay, Sevkan Gülmez, Baran Can Özen, Cuma Cengiz Dırak, Ömer Esen ve Seyit Sedat Bingöllü tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

