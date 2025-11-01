Muğla'da iki grup arasındaki silahlı kavgaya 6 tutuklama

- Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Yusuf Serdar Demir ve Ahmet Mete Özkay arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
- Polis ekipleri, Özkay ve toplam 13 kişiyi gözaltına aldı ve 6 kişi tutuklandı.
- 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde aralarında husumet bulunan 24 yaşındaki Yusuf Serdar Demir ile 26 yaşındaki Ahmet Mete Özkay, Saburhane Meydanı'nda tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Özkay ve beraberindeki kişilerin araçlarından pompalı tüfek çıkararak Demir'e tehdit ve hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.
TARAFLARI ÇEVREDEKİLER AYIRDI
Meydandakilerin araya girmesiyle taraflar olay yerinden ayrıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalar sonucu Ahmet Mete Özkay ile birlikte toplam 13 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.
Şüphelilerle birlikte 1 pompalı tüfek, 1 muşta ve 2 bıçak ele geçirildi.
ŞÜPHELİLERDEN 6'SI TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Mete Özkay, Sevkan Gülmez, Baran Can Özen, Cuma Cengiz Dırak, Ömer Esen ve Seyit Sedat Bingöllü tutuklandı, 8 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.