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    Muğla'da indiği otobüsün altında kalan öğretmene tören

    İndiği halk otobüsünün altında kalıp yaşamını yitiren lise müdürü Sema Güler için görev yaptığı Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tören düzenlendi.
    • 17.12.2022 - 16:16
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    Muğla'da indiği otobüsün altında kalan öğretmene tören

    Muğla-Antalya kara yolu Örnekköy Kavşağı'nda, dün saat 19.00 sıralarında, bir kaza olayı meydana geldi.

    Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler (57), Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Nurcan Ballı (41) yönetimindeki 48 EB 010 plakalı halk otobüsünden indi.

    Yaşamını yitirdi

    Bu sırada Güler, şoförün hareket ettirdiği otobüsün altında kaldı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Sema Güler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Şoför gözaltında

    DHA'nın haberine göre; halk otobüsü şoförü Nurcan Ballı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı

    Muğla da indiği otobüsün altında kalan öğretmene tören #1

    Okulunda tören düzenlendi

    Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca alınan Sema Güler'in cenazesi, görev yaptığı Ula ilçesindeki Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine getirildi.

    Burada düzenlenen törene; AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

    Cenazesi Antalya'ya gönderildi

    Duygusal anların yaşandığı törende, Ula Müftüsü Ebubekir Tatlı'nın duası ve helallik alınmasının ardından Sema Güler'in cenazesi defnedilmek üzere Antalya'ya gönderildi.

    Muğla da indiği otobüsün altında kalan öğretmene tören #2

    Muğla da indiği otobüsün altında kalan öğretmene tören #3

    Muğla da indiği otobüsün altında kalan öğretmene tören #4

    Muğla da indiği otobüsün altında kalan öğretmene tören #5


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