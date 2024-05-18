Muğla'da İngiliz turistin küllerinin denize döküldüğü anlar Marmaris'te bir grup İngiliz turistin, ölen yakınlarının küllerini denize dökmesinin ardından "sağlık" tartışması yaşanırken, olay anının görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir grup İngiliz turist, ölen yakınlarının küllerini denize döktü ve sağlıkla alakalı tartışmalar gündeme geldi.

Marmaris'i çok sevdiği için küllerinin denize döküldüğü öğrenilirken, düzenlenen törene ait görüntüler ortaya çıktı.

Tepkiler üzerine uzmanlardan açıklama geldi

Yaşanan olayın ardından bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek küllerin denize dökülmesinin sağlık açısından zararlı olabileceğini savunurken, tepkiler üzerine açıklama yapan uzmanlar ise bin 200 dereceyi bulan sıcaklıkta yanan hiçbir şeyde bakteri bulunmadığını söyledi.

İngiliz turistin küllerinin denize bırakılması için Uzunyalı sahilinde düzenlenen törene ait ortaya çıkan görüntülerde ise denizin kıyısına kadar giren bir grup İngiliz turistin, külleri denize bırakması yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)