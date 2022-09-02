Muğla'da İngiliz uyruklu bir kişi takside unuttuğu çantasına kavuştu

Bankadan yüklü miktarda para çeken yabancı uyruklu kişi, evine gitmek için taksiye bindi. Yolcuyu bırakıp durağa dönen şoför, çantanın araçta kaldığını fark ederek şahsa ulaştı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 yıldır taksicilik yapan Ayhan Altun, duyarlı bir davranışa imza attı.

Öğle saatlerinde İngiliz uyruklu Davıd John Chaplin, bankadaki parasından 47 bin TL çektikten sonra evine gitmek için Altun'un aracına bindi.

Para dolu çantasını takside unuttu

İngiltere'de emekli olmasının ardından 2008 yılında Ölüdeniz'de yaşamaya başlayan Chaplin, çantısını takside unuttu.

Durağa gidince durumu fark eden Altun, çantanın içindeki kimliği kontrol etti.

Ev sahibine ulaşıldı

Taksici arkadaşlarıyla birlikte İngiliz müşterinin ev sahibi olan Koray Gök’e ulaştı.

Çantasının bulunduğunu ev sahibinden öğredenen yaşlı adam hemen taksi durağına gitti.

47 bin TL'nin içinden 200 TL'yi şoföre verdi

Burada çantasına kavuşan Davıd John Chaplin 47 bin TL’nin içinden 200 TL’yi taksici Ayhan Altun Kaynak'a hediye etti.

"rkiye ve Türkleri çok seviyorum"

Büyük sevinç yaşayan Davıd John Chaplin yaptığı açıklamada "Bu sabah marketten alışveriş yapmıştım. Ev kirası ve diğer ödemelerim için 47 bin TL bankadan çekmiştim. Daha sonra taksiye binerek Hisarönü'ne gittim. İçinde 47 bin TL bulunan ve ayrıca diğer kartlarımın da bulunduğu bu çantayı takside unutmuşum. Taksici ev sahibime ulaşıp çantamın taksinin arka bölümünde kaldığını haber vermiş. Duyunca birlikte geldik.

Çantamı bulduğum ve parama kavuştuğum için çok sevinçliyim. 2008 yılından beri Türkiye’de Fethiye’de yaşıyorum. Her zaman buradan taksiye biniyorum. Türkiye ve Türkleri çok seviyorum. Türklere çok güveniyorum. Onun içinde 14 yıldan bu yana Türkiye’de yaşıyorum” diye konuştu.

"Taksici arkadaşlarla kendisine ulaşıp teslim ettik"

Taksici Ayhan Altun Kaynak ise “30 yıldır taksicilik yapıyorum. İstanbul ve Fethiye’de taksi şoförlüğü yaptım. Bu sabah binen yolcunun arka koltukta unuttuğu çantayı saatler sonra buradaki taksici arkadaşlarla kendisine ulaşıp teslim ettik. Tüm taksici arkadaşların ve vatandaşlarımızın da böyle durumlarda aynı davranışı göstereceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

İHA'nın aktarımına göre; İngiliz uyruklu David John Chaplin Ayhan Altun Kaynak'ın taksisine binip tekrar Hisarönünde'ki evine gitti.