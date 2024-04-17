Muğla'da inşaat alanında iş kazası: 1 ölü 1 yaralı Muğla Marmaris'te özel bir kuruma ait sosyal tesis inşaatında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı.

İHA

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde özel bir kuruma ait olan sosyal tesis inşaatında kolona dayalı çelik kalıp rüzgarın da etkisi ile işçilerin üzerine düştü.

Yaşanan iş kazasında işçilerden İsmail Tepebaşı (34) ve Y.G. (33) çelik kalıbın altında kaldı.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde can verdi

Sağlık ekipleri, İsmail Tepebaşı’nın hayatını kaybettiğini tespit ederken yaralı işçi Y.G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde şantiye şefi ile yüklenici firma sorumlusunun gözaltına alındığı öğrenildi.

İşçilerden protesto

Şantiyedeki işçiler yaşanan kazayı alkışlarla protesto etti.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, gerekli incelemelerin ardından yetkililerin açıklama yapacağını aktardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)