Muğla'da iş kadını Beyhan Benardete evinde ölü bulundu

AA & Ensonhaber

Muğla'nın Bodrum ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki site evinde yalnız yaşadığı belirtilen Beyhan Benardete'den haber alamayan yakınları durumu site görevlilerine bildirdi.

Bunun üzerine 61 yaşındaki Benardete'nin ikametine giren görevliler iş kadınını evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu.

ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan ihbarın ardından adrese gelen sağlık ekibi yaptığı incelemede Benardete'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Benardete'nin cenazesi savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cenazenin daha sonra kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Beyhan Benardete'nin eski milli golf sporcusu olduğu ve birçok müsabakada da aktif olarak golf oynadığı öğrenildi.